Червивые батончики в улан-удэнской школе заинтересовали СКР





Ситуацию взяли под контроль и в комитете по образованию городской администрации. Ранее её разъяснила Алла Шахова – директор городского комбината школьного питания, где готовят блюда для учебных заведений.



- Ситуация не очень приятная, – признала она. – Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе – злаки и сушёные ягоды или сухофрукты. Одна сторона покрыта шоколадной глазурью. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без её вскрытия определить наличие плодожорки невозможно.



Именно вредитель под названием плодожорка оказался в снеках.



- При приёмке вскрыли 15 батончиков. Всё соответствовало нормативам. Хочу обратить внимание, что в школах города учатся дети и внуки наших работников, в том числе – мои внуки и, естественно, никакого умысла накормить их некачественной продукцией у нас нет, – подчеркнула директор комбината. – Всю партию батончиков, выпущенную в апреле 2023-го, вернули производителю.