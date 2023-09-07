Червивые батончики в улан-удэнской школе заинтересовали СКР

В СУ СКР по Бурятии заинтересовались недавним громким инцидентом в городской школе № 47. На днях жители Улан-Удэ сообщили в соцсетях, что ученикам младших классов дали на обед злаковые батончики с червями. В местных пабликах выложили и видеоподтверждение.
После того, как эта информация появилась в Интернете и СМИ, в следственном управлении начали проверку.
- Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых установят полную картину инцидента, – отметили в ведомстве.
После действиям (бездействию) сотрудникам городского комбината школьного питания должны дать правовую оценку.
Ситуацию взяли под контроль и в комитете по образованию городской администрации. Ранее её разъяснила Алла Шахова – директор городского комбината школьного питания, где готовят блюда для учебных заведений.
- Ситуация не очень приятная, – признала она. – Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе – злаки и сушёные ягоды или сухофрукты. Одна сторона покрыта шоколадной глазурью. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без её вскрытия определить наличие плодожорки невозможно.
Именно вредитель под названием плодожорка оказался в снеках.
- При приёмке вскрыли 15 батончиков. Всё соответствовало нормативам. Хочу обратить внимание, что в школах города учатся дети и внуки наших работников, в том числе – мои внуки и, естественно, никакого умысла накормить их некачественной продукцией у нас нет, – подчеркнула директор комбината. – Всю партию батончиков, выпущенную в апреле 2023-го, вернули производителю.
- Ситуация не очень приятная, – признала она. – Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе – злаки и сушёные ягоды или сухофрукты. Одна сторона покрыта шоколадной глазурью. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без её вскрытия определить наличие плодожорки невозможно.
Именно вредитель под названием плодожорка оказался в снеках.
- При приёмке вскрыли 15 батончиков. Всё соответствовало нормативам. Хочу обратить внимание, что в школах города учатся дети и внуки наших работников, в том числе – мои внуки и, естественно, никакого умысла накормить их некачественной продукцией у нас нет, – подчеркнула директор комбината. – Всю партию батончиков, выпущенную в апреле 2023-го, вернули производителю.