07 сентября

06 сентября

Популярное

Червивые батончики в улан-удэнской школе заинтересовали СКР

Червивые батончики в улан-удэнской школе заинтересовали СКР
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В следственном комитете уже начали проверку

В СУ СКР по Бурятии заинтересовались недавним громким инцидентом в городской школе № 47. На днях жители Улан-Удэ сообщили в соцсетях, что ученикам младших классов дали на обед злаковые батончики с червями. В местных пабликах выложили и видеоподтверждение.

После того, как эта информация появилась в Интернете и СМИ, в следственном управлении начали проверку.

- Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых установят полную картину инцидента, – отметили в ведомстве.

После действиям (бездействию) сотрудникам городского комбината школьного питания должны дать правовую оценку.

Ситуацию взяли под контроль и в комитете по образованию городской администрации. Ранее её разъяснила Алла Шахова – директор городского комбината школьного питания, где готовят блюда для учебных заведений.

- Ситуация не очень приятная, – признала она. – Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе – злаки и сушёные ягоды или сухофрукты. Одна сторона покрыта шоколадной глазурью. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без её вскрытия определить наличие плодожорки невозможно.

Именно вредитель под названием плодожорка оказался в снеках.

- При приёмке вскрыли 15 батончиков. Всё соответствовало нормативам. Хочу обратить внимание, что в школах города учатся дети и внуки наших работников, в том числе – мои внуки и, естественно, никакого умысла накормить их некачественной продукцией у нас нет, – подчеркнула директор комбината. – Всю партию батончиков, выпущенную в апреле 2023-го, вернули производителю.
школа дети следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество, 07.09.2023
Его жизнь оборвалась на спецоперации несколько месяцев назад

Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Общество, 07.09.2023
Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих станций
На севере Бурятии изменится расписание поездов
На севере Бурятии изменится расписание поездов
Общество, 07.09.2023
Там грядёт масштабная реконструкция БАМ
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
Общество, 07.09.2023
Там нашли готовые декорации для фильма ужасов

В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
Общество, 07.09.2023
В местной СОШ проверяют качество питьевой воды

В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
Общество, 07.09.2023
Ленточки становятся удавками для дерева
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Общество, 07.09.2023
За сутки Селенга и Уда опустились ещё на несколько сантиметров
Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»
Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»
Общество, 07.09.2023
Участники пробегут дистанцию протяжённостью 1 км
Бурятию накроют ливни
Бурятию накроют ливни
Общество, 07.09.2023
Также ожидается шквалистый ветер 
В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»
В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»
Общество, 06.09.2023
В столице Бурятии проведут шаманский тайлган

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^