В Улан-Удэ выпускники вузов не могут найти работу из-за отсутствия опыта

При этом они сталкиваются с низкими зарплатами и гендерными стереотипами



Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, какие трудности испытывают выпускники при поиске работы в Улан-Удэ. Первая – отсутствие опыта. Из-за этого большинство (64%) вчерашних студентов не могут трудоустроиться.



Ещё 14% респондентов смущает низкая зарплата, 8% заявили, что подходящих им вакансий достаточно мало. По 2% жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков и недобросовестных работодателей.



Среди других сложностей – отсутствие программ стажировок и обучения в отдельных компаниях и организациях, неудобный график, невозможность совмещать трудовую деятельность и дальнейшую учёбу и удалённость работы от дома. В целом выпускники вузов оценили трудности поиска подходящего места на 6,9 балла.