Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии

Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих станций



В Бурятии построят новую мусоросортировочную станцию, которая будет обслуживать Улан-Удэ и пригородные районы.



Управление капитального строительства Бурятии заключило контракт на разработку проектной документации на строительство мусоросортировочной станции. Проект будет готов к концу 2024 года.



Сегодня в республике действует две такие станции. Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих.



Согласно техническому заданию, мощность станции по переработке мусора составит более 191 тысяч тонн отходов в год. Комплекс обеспечит сортировку всего объёма твердых коммунальных отходов, поступающих с Улан-Удэ и ближайших районов. Построить объект планируют рядом с мусорным полигоном в селе Нижний Саянтуй.



- При проектировании мусоросортировочной станции необходимо будет предусмотреть участок дробления крупногабаритных отходов, на мусоросортировочной линии организовать посты отбора пластика, бумаги, картона, металла и текстиля, а также предусмотреть пресс для прессования вторсырья, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



В пресс-службе зампреда правительства по развитию инфраструктуры отметили, что также в скором времени приступят к проектированию полигона твёрдых коммунальных отходов в селе Мухоршибирь.

