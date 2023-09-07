07 сентября

06 сентября

Популярное

Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии

Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих станций

В Бурятии построят новую мусоросортировочную станцию, которая будет обслуживать Улан-Удэ и пригородные районы.

Управление капитального строительства Бурятии заключило контракт на разработку проектной документации на строительство мусоросортировочной станции. Проект будет готов к концу 2024 года.

Сегодня в республике действует две такие станции. Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих.

Согласно техническому заданию, мощность станции по переработке мусора составит более 191 тысяч тонн отходов в год. Комплекс обеспечит сортировку всего объёма твердых коммунальных отходов, поступающих с Улан-Удэ и ближайших районов. Построить объект планируют рядом с мусорным полигоном в селе Нижний Саянтуй.

- При проектировании мусоросортировочной станции необходимо будет предусмотреть участок дробления крупногабаритных отходов, на мусоросортировочной линии организовать посты отбора пластика, бумаги, картона, металла и текстиля, а также предусмотреть пресс для прессования вторсырья, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

В пресс-службе зампреда правительства по развитию инфраструктуры отметили, что также в скором времени приступят к проектированию полигона твёрдых коммунальных отходов в селе Мухоршибирь. 
мусор мусоросортировочная станция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество, 07.09.2023
Его жизнь оборвалась на спецоперации несколько месяцев назад

Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Общество, 07.09.2023
Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих станций
На севере Бурятии изменится расписание поездов
На севере Бурятии изменится расписание поездов
Общество, 07.09.2023
Там грядёт масштабная реконструкция БАМ
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
Общество, 07.09.2023
Там нашли готовые декорации для фильма ужасов

В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
Общество, 07.09.2023
В местной СОШ проверяют качество питьевой воды

В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
Общество, 07.09.2023
Ленточки становятся удавками для дерева
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Общество, 07.09.2023
За сутки Селенга и Уда опустились ещё на несколько сантиметров
Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»
Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»
Общество, 07.09.2023
Участники пробегут дистанцию протяжённостью 1 км
Бурятию накроют ливни
Бурятию накроют ливни
Общество, 07.09.2023
Также ожидается шквалистый ветер 
В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»
В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»
Общество, 06.09.2023
В столице Бурятии проведут шаманский тайлган

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^