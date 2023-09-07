Там грядёт масштабная реконструкция БАМ
Жителей Бурятии предупредили, что в сентябре на севере республики подкорректируют график движения некоторых пассажирских и пригородных поездов. Причина тому – масштабные работы по реконструкции инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, пишет «Северобайкалье-инфо.24/7».
Так, с 7 по 21 сентября изменится расписание поездов № 92 «Москва – Северобайкальск» и № 376 «Красноярск – Нерюнгри». Разница с действующим составит от -39 до +26 минут.
А в пятницу, 8-го, по-другому будут ездить электрички № 6369 «Северобайкальск – Дабан» и № 6367 «Дабан – Киренга» (разница составит от 25 минут до 1 часа 10 минут).
На севере Бурятии изменится расписание поездов
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