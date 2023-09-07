Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться

За сутки Селенга и Уда опустились ещё на несколько сантиметров



Реки в столице Бурятии убывают. По данным на 7 сентября, Селенга снизилась ещё на 3 сантиметра – до 126, а Уда – на 2, до 178. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см.



Уровень воды в Байкале не меняется уже несколько дней подряд – он составляет 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 58 сантиметров. Все остальные вернулись в свои русла.