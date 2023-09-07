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В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка

В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Там нашли готовые декорации для фильма ужасов

В региональном отделении Народного фронта рассказали об опасной трансформаторной будке в кабанском селе Большое Колесово. С ней соседствует заброшенный детский садик. Эти два объекта, расположенных буквально в ста метрах друг от друга, общественники сравнили с готовыми декорациями для съёмок фильма ужасов.

У трансформаторной подстанции открыты и сломаны дверные щиты, а сама она при это работает и находится под высоким напряжением. Местные жители бьют тревогу: любой ребёнок может спокойно туда проникнуть. «Всё ради детей, ради их безопасности», – грустно констатируют сельчане.

 
- К сожалению, проблема не единична. Многим подстанциям требуются модернизация и догляд. А неподалёку – ещё один небезопасный для жизни объект. Это заброшенное здание бывшего детского сада, – отмечают в Народном фронте. – Всё это не огорожено и находится в открытом доступе. Рядом на велосипедах катаются дети, подростки.

«Фронтовики» уже сделали запрос в прокуратуру. В надзорном ведомстве нарушения подтвердили и внесли представления энергокомпании, которой принадлежит подстанция, районной полиции и главе села. Активисты пообещали следить за ситуацией в Большом Колесово.
безопасность дети ОНФ

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