За ночь в Улан-Удэ выпала почти половина месячной нормы осадков









Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщили в комбинате по благоустройству.За ночь откачали почти пять тысяч кубов дождевой воды. После обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше.В мэрии заявили, что специалисты заранее установили мотопомпы для откачки воды из накопительных ёмкостей, куда она уходит из ливневок.С 24:00 на откачку луж выехала вакуумно-подметальная машина. С 3:00 на дороги вышли восемь вакуумных машин.Сейчас лужи откачивают на улицах Куйбышева, Н. Петрова, Жердева, Ключевской, на заезде в микрорайон Радужный, на перекрёстке улиц Ленина - Советская, Набережная - Смолина.Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.