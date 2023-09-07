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За ночь в Улан-Удэ выпала почти половина месячной нормы осадков

За ночь в Улан-Удэ выпала почти половина месячной нормы осадков
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Лужи откачивали всю ночь

Этой ночью в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщили в комбинате по благоустройству.

За ночь откачали почти пять тысяч кубов дождевой воды. После обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше.


В мэрии заявили, что специалисты заранее установили мотопомпы для откачки воды из накопительных ёмкостей, куда она уходит из ливневок.

С 24:00 на откачку луж выехала вакуумно-подметальная машина. С 3:00 на дороги вышли восемь вакуумных машин.

Сейчас лужи откачивают на улицах Куйбышева, Н. Петрова, Жердева, Ключевской, на заезде в микрорайон Радужный, на перекрёстке улиц Ленина - Советская, Набережная - Смолина.


Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.

дожди

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