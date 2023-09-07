«Современный формат»: Жителей села в Бурятии возмутила школьная линейка «для избранных»

В этот раз её устроили только для учеников некоторых классов



Жители прибайкальского села Турунтаево заявили, что часть детей в этом году оставили без традиционной торжественной линейки 1 сентября. Как выяснилось, в День знаний её устроили только для учеников первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов. Все остальные остались за бортом.



- А как же остальные классы? Где праздничное настроение? Хорошо раньше был карантин – всё можно было на него списать. А в этом году что? – негодуют сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Заместитель директора Турунтаевской СОШ по воспитательной работе Светлана Семëнова пояснила: такое решение приняла администрация учебного заведения.



- Современный формат, – отметила она. – На линейку приходят «рубежные» классы. Карантин здесь ни при чём. Такой формат наиболее удобен для нашей школы, поскольку это связано с подвозом-увозом детей и количеством кабинетов, где надо проводить классные часы. На всех учащихся их не хватает.



Ребятишки в Турунтаевской СОШ учатся две смены, добавила Семёнова.



- Праздничное настроение детям создают классные руководители. Все кабинеты красиво оформлены, определены темы классных часов, учителя готовят сюрпризы. Никто не остаётся без внимания, – подчеркнула замдиректора по воспитательной работе.

