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«Современный формат»: Жителей села в Бурятии возмутила школьная линейка «для избранных»

«Современный формат»: Жителей села в Бурятии возмутила школьная линейка «для избранных»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этот раз её устроили только для учеников некоторых классов

Жители прибайкальского села Турунтаево заявили, что часть детей в этом году оставили без традиционной торжественной линейки 1 сентября. Как выяснилось, в День знаний её устроили только для учеников первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов. Все остальные остались за бортом.

- А как же остальные классы? Где праздничное настроение? Хорошо раньше был карантин – всё можно было на него списать. А в этом году что? – негодуют сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Заместитель директора Турунтаевской СОШ по воспитательной работе Светлана Семëнова пояснила: такое решение приняла администрация учебного заведения.

- Современный формат, – отметила она. – На линейку приходят «рубежные» классы. Карантин здесь ни при чём. Такой формат наиболее удобен для нашей школы, поскольку это связано с подвозом-увозом детей и количеством кабинетов, где надо проводить классные часы. На всех учащихся их не хватает.

Ребятишки в Турунтаевской СОШ учатся две смены, добавила Семёнова.

- Праздничное настроение детям создают классные руководители. Все кабинеты красиво оформлены, определены темы классных часов, учителя готовят сюрпризы. Никто не остаётся без внимания, – подчеркнула замдиректора по воспитательной работе.
школьники дети день знаний

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