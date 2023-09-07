В Бурятии простятся с погибшим на СВО 23-летним контрактником

У него осталось двое детей
В пятницу, 8 сентября, в Джидинском районе проводят в последний путь 23-летнего Булата Доржиева, который погиб на специальной военной операции.
Как рассказали в группе «Джида-инфо 24/7», Булат родился 13 января 2000 года в селе Верхний Бургалтай. Он был четвёртым ребёнком в многодетной семье. В 2016-ом окончил вечернюю школу в Петропавловке, в 2018-ом ушёл в армию, а в 2020-ом подписал контракт с одной из воинских частей.
Принимал участие в совместных учениях по обмену опытом в Монголии и в учениях «Селенга-2020». На СВО находился с первых дней. Занимал должность командира отделения инженерно-сапёрного батальона.
Доржиева ещё при жизни наградили медалью Минобороны РФ «Участнику манёвров войск Восток-2018».
Он был любящим мужем, заботливым отцом и верным другом. У погибшего бойца остались мать, жена, дочь, сын, брат и сестра.
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Общество, Фото:
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