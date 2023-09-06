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Юные футболисты Бурятии одержали две домашние победы

Юные футболисты Бурятии одержали две домашние победы
Общество, 

В Улан-Удэ повержены сверстники из клуба «Алтай»

6 сентября в Улан-Удэ команды «СШ №6 Бурятия» 2008 и 2007 гг. рождения в рамках 18 тура чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ Сибирь) принимали сверстников из школы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина – ФК «Алтай» (Барнаул).

Первым играли пятнадцатилетние футболисты (ЮФЛ Сибирь-3). Команда из Бурятии пропустила гол на Центральном стадионе РБ уже на 11 минуте (Эккерт). На 32 минуте Чепик реализовал пенальти в ворота алтайцев. Во втором тайме удалось забить гостям ещё один гол (Разумов, 79 мин).

«Буряты вырывают победу у алтайцев на последних минутах встречи, - прокомментировали в ЮФЛ Сибирь. - Эти волевые ребята прибавляют с каждой игрой. Никита Чепик и Коля Разумов приносят победу команде в 18-ом туре ЮФЛ Сибирь-3».

Команда из Бурятии набирает 12 очков. Она пока находится на 9 месте из 11 команд в ЮФЛ-3. «Байкал-Daily» сообщал, что ребята поднялись с последнего места в таблице после побед в 16 и 17 турах. Игры 18 тура в других городах пройдут и 7 сентября.

Днём на Центральном стадионе РБ играли команды 2007 г.р. «Алтай» провёл быстрый гол на второй минуте встречи (Яблонский). Команда «СШ №6 – Бурятия» не растерялась. Отыгрались уже в первом тайме (Игнатченко, 31). А во втором тайме провели в ворота алтайцев три безответных мяча (Игнатченко, 61,85; Брянский, 80).

«Старшие буряты перенимают эстафету от своих одноклубников и уверенно обыгрывают барнаульцев. Не обратили внимание парни из Улан-Удэ на быстрый пропущенный голешник, и вот результат, - отметили в лиге. - И как же хорош в этом матче Игнатченко! Хет-трик записывает Илюха на свой счет и приносит команде столь важные три очка».

«СШ №6 – Бурятия» набирает 4 очка и остаётся на последнем месте в турнирной таблице ЮФЛ Сибирь-2.

ЮФЛ футбол подростки молодёжь спорт

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