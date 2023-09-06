В приграничном районе Бурятии вспомнили победу над милитаристской Японией

В Кяхте состоялся круглый стол, посвящённый окончанию Второй мировой войны



Недавно Россия отпраздновала важнейшее событие в истории страны и всего мира – День победы над милитаристской Японией. Ровно 78 лет в самом кровавом военном конфликте в истории человечества – Второй мировой войне – поставили точку.



Датой её окончания 3 сентября 1945 года, когда на палубе американского военного корабля «Миссури» недалеко от Токио был подписан акт о капитуляции Японии. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и успехов Советского Союза в сухопутной операции в Маньчжурии совместно с войсками народно-революционной армии Монголии японцы признали безоговорочное поражение. Тогда войска СССР и Монголии плечом к плечу отстояли целостность братского государства.



Эти события 78-летней давности обсудили на круглом столе, который состоялся в приграничном Кяхтинском районе. На мероприятии выступил председатель районной общественной организации ветеранов войны и труда Вооружённых сил и правоохранительных органов Цыбик Очиров. Он напомнил победе советского народа в Великой Отечественной войне.



Краевед и историк Николай Фильшин рассказал о Хингано-Мукденской наступательной операции в Маньчжурии, а член правления общества дружбы Монголия – Россия Сандуй Баярсайхан – о битве на Халхин-Голе.



- 11 мая 1939 года японцы с территории государства Маньчжу-Го (Маньчжурии), напали на Монголию. В то время она была страной, которая развивалась под защитой Советского Союза. Весь мир не признавал Монголию как суверенную страну, – подчеркнул он.



Между странами в тот момент действовал договор о защите суверенитета Монголии.



- Эти события начались в мае и закончились в сентябре. За это время с японской стороны погибло более 60 тысяч человек. За время битвы на Халхин-Голе мир узнал легендарных советских лётчиков. Среди них я хочу отметить дважды Героя Советского Союза Сергея Ивановича Грецевца. Он воевал в Испании и получил там первую Звезду Героя. Из-за того, что японские лётчики были очень хорошо подготовлены, они на первых этапах войны нанесли очень серьёзный урон нашей авиации. И чтобы решить этот вопрос, лучших асов направили на Халхин-Гол, – добавил Сандуй Баярсайхан.



После был доклад о совместных российско-монгольских учениях «Селенга», а в завершение круглого стола участники подвели его итоги.

