Вакцина спрятана в съедобных брикетах
Сегодня, 6 сентября, последний день раскладки оральной вакцины против бешенства диких животных. Раскладывать вакцину начали 28 августа, работы прошли в 13 районах Бурятии и пригороде Улан-Удэ.
- Вакцина против бешенства размещается в привлекательные «заманушки» - кормовые пасты или прочие приманки, которые дикие животные едят без подозрений. Когда животное съедает приманку, оно получает оральную дозу вакцины, которая стимулирует его иммунную систему к борьбе с возбудителями бешенства, - рассказал начальник ветеринарной службы Тарбагатайского района Иван Родионов.
Бешенство – природно-очаговая болезнь, контролировать распространение которой помогают как раз такие мероприятия.
Для профилактики бешенства необходимо следовать нескольким правилам: все домашние животные должны быть зарегистрированы в госветслужбе и ежегодно прививаться против бешенства; выпас сельскохозяйственных животных должен быть только под присмотром владельцев или пастуха без контакта с дикими животными.
В Бурятии завершается вакцинация диких животных от бешенства
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