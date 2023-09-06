В Бурятии завершается вакцинация диких животных от бешенства

Общество, Фото: управление ветеринарии

Вакцина спрятана в съедобных брикетах



Сегодня, 6 сентября, последний день раскладки оральной вакцины против бешенства диких животных. Раскладывать вакцину начали 28 августа, работы прошли в 13 районах Бурятии и пригороде Улан-Удэ.



- Вакцина против бешенства размещается в привлекательные «заманушки» - кормовые пасты или прочие приманки, которые дикие животные едят без подозрений. Когда животное съедает приманку, оно получает оральную дозу вакцины, которая стимулирует его иммунную систему к борьбе с возбудителями бешенства, - рассказал начальник ветеринарной службы Тарбагатайского района Иван Родионов.







Бешенство – природно-очаговая болезнь, контролировать распространение которой помогают как раз такие мероприятия.



Для профилактики бешенства необходимо следовать нескольким правилам: все домашние животные должны быть зарегистрированы в госветслужбе и ежегодно прививаться против бешенства; выпас сельскохозяйственных животных должен быть только под присмотром владельцев или пастуха без контакта с дикими животными.

