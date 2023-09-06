Обеспокоенных сельчан заверили, что делать это никто не будет
Жители мухоршибирского посёлка Саган-Нур поинтересовались, правда ли там хотят закрыть пункт скорой помощи. Эти слухи вызвали у них беспокойство.
- Ведь у нас большое население и у многих – маленькие дети, которые нуждаются в медицинской помощи при высокой температуре, – отметили сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Главврач Мухоршибирской центральной районной больницы (ЦРБ) Дмитрий Оленников эту информацию опроверг. «Пункт скорой в Саган-Нуре никто закрывать не планирует. Он работает в штатном режиме», – подчеркнул руководитель медучреждения.
В Бурятии распустили слухи о ликвидации скорой в шахтёрском посёлке
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