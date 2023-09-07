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Бурятию накроют ливни

Бурятию накроют ливни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также ожидается шквалистый ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 сентября в республике облачно, днём переменная облачность, местами дождь, возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +16,+21, местами +10,+15.

Дождь, обрушившийся на Улан-Удэ ночью, прекратится днём. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 17 м/с. Температура днём +16,+18.

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