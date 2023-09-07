Также ожидается шквалистый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 сентября в республике облачно, днём переменная облачность, местами дождь, возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +16,+21, местами +10,+15.
Дождь, обрушившийся на Улан-Удэ ночью, прекратится днём. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 17 м/с. Температура днём +16,+18.
Бурятию накроют ливни
Общество, Фото:
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