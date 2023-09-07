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Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»

Северобайкальск присоединится к «Кроссу нации»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники пробегут дистанцию протяжённостью 1 км

16 сентября в Северобайкальске состоится «Кросс нации». Регистрация участников пройдёт с 10:00 до 10:30. С 10:30 до 10:50 будет проведена разминка на площади имени В.А. Бодрова.

Здесь же в 11:00 начнётся официальная церемония открытия. Старт по возрастным категориям будет дан 11:10. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 1 км.

На момент проведения мероприятия будет перекрыто автодвижение по улице Полиграфистов от площади имени В.А. Бодрова до гостиницы «Олимп».

- Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в сентябре, обычно – в субботу или в воскресенье, - сообщили в отделе по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Северобайкальска.

Возрастное ограничение: 0+.
Северобайкальск спорт Бурятия кросс

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