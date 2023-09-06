Ночью в городе может выпасть полмесячной нормы осадков
Ещё накануне синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Бурятии. На республику надвигаются ливни с грозами, град, похолодание и сильный ветер, а кое-где даже обещают мокрый снег.
В Улан-Удэ вовсю готовятся к сильным дождям. В администрациях всех трёх районов – Октябрьского, Советского и Железнодорожного – решили создать бригады, которые будут дежурить ночью. Это позволит контролировать ситуацию в городе и своевременно подавать заявки на отсыпку и грейдирование дорог, пояснили в комитете городского хозяйства.
Соответствующее поручение дал на очередном заседании ежедневного штаба по жизнеобеспечению председатель КГХ Сергей Гашев.
- По прогнозам предстоящей ночью выпадет половина месячной нормы осадков – 30 мм. Поэтому необходимо организовать выездные бригады, чтобы оперативно отслеживать ситуацию. Особое внимание – отдалённым микрорайонам, в частности, Комушке, Аршану, Стеклозаводу, сотым кварталам и другим участкам, которые могут пострадать при обильных осадках, – подчеркнул Гашев.
По его словам, задача бригад – при возникновении провала на дороге оперативно огородить это место, обозначить сигнальной лентой и известить сотрудников комбината по благоустройству о необходимости отсыпки.
Улан-Удэ готовится к возможному подтоплению
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соцсетях заявили, что их подсунули младшеклассникам
Ночью в городе может выпасть полмесячной нормы осадков
Там будут ловить беспризорных животных и проверять домашних
Они назвали столицу Бурятии не лучшим местом для карьерного роста
Жители Бурятии увидят на большом экране один из самых обсуждаемых фильмов года
Им задавали вопросы на историческую тему
Мусор здесь складировали годами
В городе пополнился список запрещённых мест для купания
Школьникам напомнили дорожные правила
Скоро на республику обрушится непогода
Руководитель регионального отделения Социального фонда получил представление
Продукцию уничтожат
Инспекторы Прибайкальского нацпарка обратились к автомобилистам
Александр Григорьев высоко оценил работу его местного филиала и медучреждений
«Ты землю жрать будешь», - угрожали они перепуганному ребёнку