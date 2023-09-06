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Улан-Удэ готовится к возможному подтоплению

Улан-Удэ готовится к возможному подтоплению
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ночью в городе может выпасть полмесячной нормы осадков

Ещё накануне синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Бурятии. На республику надвигаются ливни с грозами, град, похолодание и сильный ветер, а кое-где даже обещают мокрый снег.

В Улан-Удэ вовсю готовятся к сильным дождям. В администрациях всех трёх районов – Октябрьского, Советского и Железнодорожного – решили создать бригады, которые будут дежурить ночью. Это позволит контролировать ситуацию в городе и своевременно подавать заявки на отсыпку и грейдирование дорог, пояснили в комитете городского хозяйства.

Соответствующее поручение дал на очередном заседании ежедневного штаба по жизнеобеспечению председатель КГХ Сергей Гашев.

- По прогнозам предстоящей ночью выпадет половина месячной нормы осадков – 30 мм. Поэтому необходимо организовать выездные бригады, чтобы оперативно отслеживать ситуацию. Особое внимание – отдалённым микрорайонам, в частности, Комушке, Аршану, Стеклозаводу, сотым кварталам и другим участкам, которые могут пострадать при обильных осадках, – подчеркнул Гашев.

По его словам, задача бригад – при возникновении провала на дороге оперативно огородить это место, обозначить сигнальной лентой и известить сотрудников комбината по благоустройству о необходимости отсыпки.
дожди дороги

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