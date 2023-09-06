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В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак

В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там будут ловить беспризорных животных и проверять домашних

В четверг, 7 сентября, в столице Бурятии пройдёт очередной «собачий» рейд. На этот раз его устроят в сотых кварталах, рассказали в комитете городского хозяйства.

Специальные мобильные группы обойдут дворы и проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев и не отпускают ли их на самовыгул, а подрядные организации займутся отловом безнадзорных животных.

С 10:00 до 15:00 возле магазина в 111 микрорайоне (9а/1) развернут ветеринарный пункт, где всем желающим предлагают бесплатно привить собак от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. Подать заявку на отлов и сообщить о нарушителях можно, позвонив в оперативный штаб по номеру 8-983-433-75-44.

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