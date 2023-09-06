Влажное лето не помогло возрождению дикой природы Монголии

Общество, Фото: Даурский заповедник

Ботаники Даурского заповедника исследовали северо-восточные степи страны



После четырёхлетнего перерыва возобновились ботанические мониторинговые работы на сети постоянных площадок и профилей в Монголии, заложенных в 2010 году, сообщили в Даурском заповеднике. Главным назначением этой сети было слежение за изменением экосистем под влиянием тридцатилетних климатических циклов. Многолетний мониторинг позволяет отследить влияние на растительный покров как климатических условий, так и антропогенных факторов.



В конце августа в Монголию отправилась на 10 дней ботаническая экспедиция Даурского заповедника в составе старшего научного сотрудника Татьяны Ткачук, младшего научного сотрудника Нелли Паздниковой и водителя-инспектора Сергея Высотина. Были проведены исследования в долине реки Ульдзы, озерах Чух-Нур, Яхийн-Нур и Хух-Нур, а также в разных типах степных сообществ северо-востока Монголии.



По словам участниц экспедиции, обработка полевого материала ещё предстоит, но уже сейчас можно отметить наиболее заметные изменения в растительности последних лет. Как и ожидалось, подъём уровня р. Ульдза, наблюдаемый в последние годы, создал благоприятные условия для пойменной растительности. Речную пойму вновь наполнили высокие заросли тростников, снова зазеленели почти погибшие в многолетнюю засуху ивняки, ушли под воду заливные луга. В протоках и старицах Ульдзы пышно разрослись водные растения: рдесты, уруть, хвостник, что привлекло большое количество разнообразных водоплавающих птиц.



Однако наряду с тридцатилетними циклами имеют место и краткосрочные – двух-пятилетние. Нынешнему году выпало быть засушливым. В нижнем течении Ульдзы и в Торейской котловине осадков было очень мало, растительность за пределами поймы, в степи, несколько раз за лето высыхала до хруста.



Научные сотрудники заповедника отметили, что речные водопои привлекли не только птиц, но и скотоводов с большими стадами скота. Это не могло не отразиться на состоянии степей в совокупности со скудостью осадков в низовьях Ульдзы в этом году. На протяжении километров трудно было найти растение, не обкусанное скотом. Стада разбили степную дернину, сделали почву беззащитной перед ветрами и ливнями.



- Получилось не совсем то, что ожидалось от влажной фазы климатического цикла: возрождения дикой природы, восстановления растительных сообществ и поголовья птиц, наконец, благоденствия людей. Оказалось, что высокая численность скота и отдельные засушливые годы способны пересилить энергию возрождения влажной фазы тридцатилетнего цикла. Лишь вдали от водоёмов, где плотность скота небольшая, можно любоваться, как раньше, прекрасными монгольскими степями, - подчеркнули забайкальские учёные.



