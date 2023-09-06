06 сентября

05 сентября

Популярное

Более половины улан-удэнцев не вдохновляет работа в родном городе

Более половины улан-удэнцев не вдохновляет работа в родном городе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они назвали столицу Бурятии не лучшим местом для карьерного роста

Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что четверть (25%) жителей бурятской столицы считают свой город лучшим в стране для построения карьеры. А более половины – 64% – придерживаются противоположного мнения.

Ещё 11% респондентов от оценок воздержались. Бесспорным лидером рейтинга стала Москва: 7 из 10 жителей Первопрестольной считают, что именно там лучшие возможности для профессионального роста. Санкт-Петербург оказался на втором месте с 57% голосов.

Помимо двух столиц, ни один из мегаполисов России не смог преодолеть 50%-ый барьер в списке самых-самых городов для продвижения по служебной лестнице. Екатеринбург и Казань таковыми считают 4 из 10 опрошенных, Нижний Новгород – 38%, а Тюмень и Новосибирск – трое из десяти.
работа карьера

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Травят детей»: В школу Улан-Удэ завезли батончики с червяками
«Травят детей»: В школу Улан-Удэ завезли батончики с червяками
Общество, 06.09.2023
В соцсетях заявили, что их подсунули младшеклассникам
Улан-Удэ готовится к возможному подтоплению
Улан-Удэ готовится к возможному подтоплению
Общество, 06.09.2023
Ночью в городе может выпасть полмесячной нормы осадков
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 06.09.2023
Там будут ловить беспризорных животных и проверять домашних
Более половины улан-удэнцев не вдохновляет работа в родном городе
Более половины улан-удэнцев не вдохновляет работа в родном городе
Общество, 06.09.2023
Они назвали столицу Бурятии не лучшим местом для карьерного роста
«Оппенгеймера» покажут в кинотеатре Улан-Удэ
«Оппенгеймера» покажут в кинотеатре Улан-Удэ
Общество, 06.09.2023
Жители Бурятии увидят на большом экране один из самых обсуждаемых фильмов года
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Что? Где? Когда?»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Что? Где? Когда?»
Общество, 06.09.2023
Им задавали вопросы на историческую тему
Селенга в столице Бурятии становится всё опаснее
Селенга в столице Бурятии становится всё опаснее
Общество, 06.09.2023
В городе пополнился список запрещённых мест для купания

В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре
В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре
Общество, 06.09.2023
Руководитель регионального отделения Социального фонда получил представление
За лето на Ольхоне больше десяти автомобилей попадали в грязевые ловушки
За лето на Ольхоне больше десяти автомобилей попадали в грязевые ловушки
Общество, 06.09.2023
Инспекторы Прибайкальского нацпарка обратились к автомобилистам
«Гостеприимная республика»: В Бурятию приехал представитель фонда «Защитники Отечества»
«Гостеприимная республика»: В Бурятию приехал представитель фонда «Защитники Отечества»
Общество, 06.09.2023
Александр Григорьев высоко оценил работу его местного филиала и медучреждений
В Улан-Удэ у младшеклассника вымогали деньги и издевались над ним
В Улан-Удэ у младшеклассника вымогали деньги и издевались над ним
Общество, 06.09.2023
«Ты землю жрать будешь», - угрожали они перепуганному ребёнку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^