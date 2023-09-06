Более половины улан-удэнцев не вдохновляет работа в родном городе

Они назвали столицу Бурятии не лучшим местом для карьерного роста
Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что четверть (25%) жителей бурятской столицы считают свой город лучшим в стране для построения карьеры. А более половины – 64% – придерживаются противоположного мнения.
Ещё 11% респондентов от оценок воздержались. Бесспорным лидером рейтинга стала Москва: 7 из 10 жителей Первопрестольной считают, что именно там лучшие возможности для профессионального роста. Санкт-Петербург оказался на втором месте с 57% голосов.
Помимо двух столиц, ни один из мегаполисов России не смог преодолеть 50%-ый барьер в списке самых-самых городов для продвижения по служебной лестнице. Екатеринбург и Казань таковыми считают 4 из 10 опрошенных, Нижний Новгород – 38%, а Тюмень и Новосибирск – трое из десяти.
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