В Улан-Удэ состоится турнир по мини-футболу среди коллективов

Соревнования пройдут с сентября по октябрь



В Бурятии объявлено о проведении турнира по мини-футболу Корпоративной футбольной лиги «КФЛ 2023. Осень». К соревнованиям допускаются футбольные команды рабочих коллективов и организаций.



Матчи будут проводится с сентября по октябрь на открытых площадках физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 7 сентября в федерации футбола РБ, на центральном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба ЛФЛ РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

