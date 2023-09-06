Соревнования пройдут с сентября по октябрь
В Бурятии объявлено о проведении турнира по мини-футболу Корпоративной футбольной лиги «КФЛ 2023. Осень». К соревнованиям допускаются футбольные команды рабочих коллективов и организаций.
Матчи будут проводится с сентября по октябрь на открытых площадках физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 7 сентября в федерации футбола РБ, на центральном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба ЛФЛ РБ.
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В Улан-Удэ состоится турнир по мини-футболу среди коллективов
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