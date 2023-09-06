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Забайкальский город на один день «перенесут» в XIX век

Забайкальский город на один день «перенесут» в XIX век
Общество,  Фото:пресс-служба департамента по развитию муниципальных образований Забайкалья
Открытие одной из улиц в Петровск-Забайкальском планируют провести в сентябре

В городе Петровске-Забайкальском готовят к открытию улицу Дамскую – один из самых крупных проектов благоустройства, победивших во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. В рамках мероприятия проведут четыре межрегиональных творческих конкурса, благодаря которым зрители услышат лучшие исполнения романсов и стихов, оценят работы забайкальских художников. Кроме того, гости праздника станут свидетелями событий 19 века – участники исторической реконструкции познакомят зрителей с эпизодами жизни декабристов в городе.

- В основе сценария - историческая реконструкция. Она позволит Петровску-Забайкальскому «вернуться» в далёкий 19 век, когда декабристы пришли в наш город. В этом нам помогут участники конкурса старинных костюмов, работники культуры, клуб военно-исторической реконструкции, жители города. Исторические локации со сценическими постановками сделают экскурсию по улице Дамской и Казематской площади динамичной и познавательной. Знакомить с историей города будут исторические персонажи. Они расскажут о славном прошлом города и дне сегодняшнем. В этот день горожане и гости города услышат настоящие русские романсы и стихи в исполнении лучших конкурсантов Забайкалья, оценят работы талантливых художников-портретистов из разных уголков нашего края, - рассказала председатель комитета культуры города Петровска-Забайкальского Наталья Горбушина.

Гости праздника вместе с петровчанами высадят деревья и ягодные кустарники, поздравят супружеские пары с бракосочетанием и в честь первого семейного праздника выпустят в небо голубей.

По словам Натальи Горбушиной, в рамках торжественного открытия запланировано проведение ярмарки. Все желающие смогут запечатлеть себя в фотозоне, где расположены силуэты Марии Волконской, четы Анненковых и смотрителя Станислава Лепарского.

Напомним, согласно замыслу авторов проекта, улицу Дамскую, где проживали жёны декабристов, сделали пешеходной, благоустроив для горожан и гостей города. Полностью меняется и облик набережной реки Мыкырт. Здесь воссоздают парк коменданта Нерчинских рудников, генерала Станислава Лепарского, дворы Марии Волконской и Прасковьи Анненковой. Проведена реконструкция ворот и ставней. В местах, где раньше проживали супруги декабристов, установят плиты памяти с именами, годами жизни и пребывания жён в Петровском Заводе.

Проводится строительство арт-объекта «Каземат» на будущей Казематской площади. Арт-объект – восстановленный фрагмент каземата, где в одной комнате будет располагаться выставочная экспозиция тюремной камеры, в другой - визит-центр. На площади также установят сцену и посадочные места для проведения массовых мероприятий.

На всей территории благоустройства будет работать видеонаблюдение и освещение.

- Идея изменить облик исторической части города принадлежит нашему земляку члену Союза художников России Николаю Михайловичу Полянскому. Именно его эскизы легли в основу реконструкции объектов Дамской улицы. Идея создать проект и воплотить его в жизнь – работникам культуры города Петровска-Забайкальского. Прежде чем прийти к этому проекту, они вместе со специалистами из разных сфер деятельности почти полгода работали с архивными документами и исторической литературой. До того, как работа была отдана проектировщикам и архитекторам, проходила долгая важная переписка с экспертами из других регионов России, - прокомментировала заместитель руководителя департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края Людмила Ковальчук.

Проект «Дамская улица. История жён декабристов» должен стать показательным проектом в туристической отрасли Забайкалья, сообщили в пресс-службе департамента.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край благоустройство

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