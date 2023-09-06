В школы Бурятии внедрят «Профминимум»

Более 11 тысяч школьников республики получат «Билет в будущее»



Федеральный проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» уже в шестой раз стартует в Бурятии. И если в 2018 году в нём участвовало менее тысячи ребят, то в этом их будет в 11 раз больше.



К проекту подключились уже 196 школ: как крупные образовательные учреждения, так и небольшие, из отдалённых сел. Выросло и количество педагогов, которые проходят курсы повышения квалификации и смогут провести профориентационную диагностику ребёнка, а затем – дать рекомендации, какие профпробы посетить и на какие кружки записаться, чтобы закрепить и развить знания.



В этом учебном году на базе «Билета в будущее» стартует и другой проект. С 1 сентября во все школы Бурятии и страны внедряется «Профминимум» – единый минимальный набор требований к профориентационным практикам и инструментам. Цель – выстроить систему профессиональной ориентации ученика с 6 до 11 класса, чтобы на выпуске из школы получить абитуриента, который точно знает, кем хочет быть.



- Важное новшество: если в прошлые годы дети могли прикоснуться к профессии мечты только в колледжах и университетах республики, то в этом – двери для школьников откроют предприятия и организации. К примеру, школьники, мечтающие освоить профессию инженера, смогут «пощупать» её не за партой, а среди практикующих специалистов. Для потенциальных будущих сотрудников руководители партнёрских организаций готовы устраивать экскурсии и мастер-классы, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



