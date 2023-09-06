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«Оппенгеймера» покажут в кинотеатре Улан-Удэ

«Оппенгеймера» покажут в кинотеатре Улан-Удэ
Общество, 
Жители Бурятии увидят на большом экране один из самых обсуждаемых фильмов года

«Оппенгеймер» (возрастное ограничение – 18+) выходит на широкие экраны в России. Это двенадцатая картина Кристофера Нолана, который снял «Начало» (12+), «Тёмный рыцарь» (16+) и «Довод» (16+).

Показ драмы анонсировали многие кинотеатры, в том числе – в Москве и Санкт-Петербурге. Крутить её будут и в Улан-Удэ, но пока только в одном месте.

«Оппенгеймер» – один из самых обсуждаемых фильмов года, но традиционным биографическим его назвать нельзя. Сюжет картины частично основан на реальных событиях и в ней фигурируют реально существовавшие люди. Главный герой (Киллиан Мерфи) – американский физик-теоретик Роберт Оппенгеймер, руководивший созданием атомной бомбы. Его изобретение навсегда изменило ход развития человечества.

Эмили Блант сыграла Китти – жену Оппенгеймера, Мэтт Дэймон – Лесли Гровса, военного руководителя Манхэттенского проекта, а Роберт Дауни младший – председателя комиссии по атомной энергии США Льюиса Штраусса. В роли второстепенных персонажей тоже немало известных голливудских актёров.

Фильм снимали с февраля по май 2022 года в штате Нью-Мексико, где прошло испытание первой атомной бомбы.

Ранее федеральные СМИ писали, что Минкульт РФ отказался выпустить в прокат путём принудительного лицензирования «Оппенгеймера» и другой нашумевший фильм 2023 года – «Барби» (12+), поскольку они «не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей». Сообщалось, что обе ленты выйдут в прокат в РФ с помощью пиратских копий, привезённых из Армении.
кино фильм

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