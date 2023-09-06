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В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Что? Где? Когда?»

В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Что? Где? Когда?»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Им задавали вопросы на историческую тему

В колониях Улан-Удэ прошли тематические интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?».

В исправительной колонии № 8 провели викторину, посвящённая дню рождению игры. На ней задавали вопросы по истории и статистике республики, а также города Улан-Удэ. Победителем стал осуждённый 10-го отряда.

В женской исправительной колонии № 7 перед началом игры прошла лекция, посвящённая окончанию Дню окончания Второй мировой войны. Затем женщины в командах отвечали на вопросы по историческим темам, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 

осужденные викторина

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