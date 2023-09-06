Его повысят до 3400 куб. м в секунду
7 сентября сброс воды через иркутский гидроузел будет повышен до 3300 кубических метров в секунду, с 11 сентября – до 3400. Такое решение принято в связи с подъёмом уровня воды в озере Байкал.
По словам пресс-службы администрации Иркутска, ситуация находится под контролем специалистов администрации и МКУ «Безопасный город». Проводится ежедневный мониторинг территорий, подверженных подтоплению.
В Иркутске из-за подъёма Байкала увеличат сбросные расходы ГЭС
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