В Иркутске из-за подъёма Байкала увеличат сбросные расходы ГЭС

Его повысят до 3400 куб. м в секунду



7 сентября сброс воды через иркутский гидроузел будет повышен до 3300 кубических метров в секунду, с 11 сентября – до 3400. Такое решение принято в связи с подъёмом уровня воды в озере Байкал.



По словам пресс-службы администрации Иркутска, ситуация находится под контролем специалистов администрации и МКУ «Безопасный город». Проводится ежедневный мониторинг территорий, подверженных подтоплению.

