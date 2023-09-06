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В Бурятии в курортной местности собрали сотню мешков мусора

В Бурятии в курортной местности собрали сотню мешков мусора
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Мусор здесь складировали годами

5 сентября в Тункинском районе Бурятии сотрудники национального парка, студенты республиканского многоуровневого колледжа и работники администрации села Жемчуг убрались в местности Улан-Горхон.

- На этой свалке чувствуется близость курорта – годами здесь предприниматели складируют стеклянные и пластиковые бутылки из-под пива и водки, есть одноразовая посуда, различные пакеты. Хочется ещё раз напомнить жителям и гостям района, что мусор в лесу представляет опасность для животных, загрязняет почву, повышает пожарную опасность, - обратились сотрудники Тункинского нацпарка.


Работники администрации Жемчуга рассказали, что своими силами убирали мусор в этой местности, специально нанимали трактор и вывозили отходы, но «воз и ныне там». За три часа участники экодесанта убрали только одну четвёртую часть свалки, собрав около ста мешков мусора.

Пластиковые бутылки сдали в пункт приёма в селе Кырен.

мусор уборка

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