Борцы Бурятии примут участие в первенстве России

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

За медали поборются спортсмены до 24 лет



С 14 по 18 сентября в городе Наро-Фоминск в Московской области состоится первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет. Эти соревнования станут основным этапом отбора перед первенством мира U-23, которое пройдёт в конце октября.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, Бурятию представят следующие спортсмены:

1. Баяндуев Жаргал, весовая категория 57 кг

2. Баршуев Борис, весовая категория 61 кг

3. Баяндуев Баир, весовая категория 61 кг

4. Мункуев Алдар, весовая категория 61 кг

5. Ринчинов Владимир, весовая категория 65 кг

6. Жигзымаев Саян, весовая категория 70 кг

7. Упхоев Игорь, весовая категория 70 кг

8. Бодиев Тумэн, весовая категория 74 кг

9. Ешинимаев Тамир, весовая категория 74 кг

10. Шадапов Буянто, весовая категория 86 кг

11. Бакшеев Амгалан, весовая категория 125 кг

