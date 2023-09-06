На площади Советов Улан-Удэ провели акцию «Переходи на зелёный»





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД и военной автомобильной инспекции провели акцию «Переходи на зелёный», которую ежегодно устраивают в связи с началом нового учебного года.В этом году акцию провели на площади Советов.- Регулируемые пешеходные переходы расположены здесь на участке дороги с интенсивным транспортным потоком, по которому проходит ежедневный маршрут детей в несколько образовательных организаций, - отметили в Госавтоинспекции.Автоинспекторы напомнили школьникам и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ещё раз обратили их внимание на последствия пренебрежения правилами безопасности. Детям дарили зелёные воздушные шары и призвали переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора.Родители и дети поблагодарили полицейских за приятные подарки и заверили, что соблюдают правила дорожной безопасности.