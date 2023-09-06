В нём примут участие призёры муниципальных туристских детских слётов
В Бурятии с 13 по 15 сентября состоится 65-й республиканский туристско-краеведческий слёт среди обучающихся, посвящённый Году педагога и наставника в России. Местом проведения мероприятия станет детский образовательно-оздоровительный центр «Рассвет» в Заиграевском районе.
К участию допускаются победители и призёры муниципальных туристских детских слётов: обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, включённые в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. Состав команды не более 6 участников, не менее 5 человек (2 девушки, 3 юноши, 1 участник на замену), руководители: 1 тренер - представитель (не моложе 18 лет), 1 судья. Участвуют две возрастные категории: 11-13 лет (2012-2010 гг.р.), 14-16 лет (2009-2007 гг.р.).
Команды должны принять участие в основных зачётных видах программы слёта:
1. Спортивное ориентирование в заданном направлении – лично-командные соревнования.
2. Туристский маршрут.
3. Дистанция-пешеходная (короткая) – лично-командные соревнования.
4. Конкурсная программа.
В конкурсную программу войдут конкурсы: «Представление команды», «Туристская ромашка», «Туристская песня у костра», конкурс туристских блюд, конкурс капитанов команд, конкурс краеведов «Заиграевский меридиан».
Предварительная заявка на участие подаётся не позднее 7 сентября в оргкомитет. Команды, которые будут принимать участие в соревнованиях, подают заявки на электронный адрес: [email protected], сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут республиканский туристско-краеведческий слёт
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