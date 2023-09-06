06 сентября

05 сентября

Популярное

В Бурятии проведут республиканский туристско-краеведческий слёт

В Бурятии проведут республиканский туристско-краеведческий слёт
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма РБ
В нём примут участие призёры муниципальных туристских детских слётов

В Бурятии с 13 по 15 сентября состоится 65-й республиканский туристско-краеведческий слёт среди обучающихся, посвящённый Году педагога и наставника в России. Местом проведения мероприятия станет детский образовательно-оздоровительный центр «Рассвет» в Заиграевском районе.

К участию допускаются победители и призёры муниципальных туристских детских слётов: обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, включённые в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. Состав команды не более 6 участников, не менее 5 человек (2 девушки, 3 юноши, 1 участник на замену), руководители: 1 тренер - представитель (не моложе 18 лет), 1 судья. Участвуют две возрастные категории: 11-13 лет (2012-2010 гг.р.), 14-16 лет (2009-2007 гг.р.).

Команды должны принять участие в основных зачётных видах программы слёта:
1. Спортивное ориентирование в заданном направлении – лично-командные соревнования.
2. Туристский маршрут.
3. Дистанция-пешеходная (короткая) – лично-командные соревнования.
4. Конкурсная программа.

В конкурсную программу войдут конкурсы: «Представление команды», «Туристская ромашка», «Туристская песня у костра», конкурс туристских блюд, конкурс капитанов команд, конкурс краеведов «Заиграевский меридиан».

Предварительная заявка на участие подаётся не позднее 7 сентября в оргкомитет. Команды, которые будут принимать участие в соревнованиях, подают заявки на электронный адрес: [email protected], сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спортивный туризм краеведение слёт дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске открылся международный музыкальный фестиваль
В Иркутске открылся международный музыкальный фестиваль
Общество, 06.09.2023
В столице области стартовали концерты «Звёзд на Байкале»
Борцы Бурятии примут участие в первенстве России
Борцы Бурятии примут участие в первенстве России
Общество, 06.09.2023
За медали поборются спортсмены до 24 лет
В школы Бурятии внедрят «Профминимум»
В школы Бурятии внедрят «Профминимум»
Общество, 06.09.2023
Более 11 тысяч школьников республики получат «Билет в будущее»
В Ангарске открыли сквер со скульптурой кота учёного
В Ангарске открыли сквер со скульптурой кота учёного
Общество, 06.09.2023
Литературного персонажа выковали в Белгороде
На севере Бурятии поздравили долгожительницу
На севере Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 06.09.2023
Юбилей отпраздновала Зинаида Маслова
45 спортсменов Бурятии принимают участие в играх боевых искусств
45 спортсменов Бурятии принимают участие в играх боевых искусств
Общество, 06.09.2023
Масштабные соревнования проходят на черноморском побережье
Юные футболисты Бурятии одержали две домашние победы
Юные футболисты Бурятии одержали две домашние победы
Общество, 06.09.2023

В Улан-Удэ повержены сверстники из клуба «Алтай»

Бурятия вошла в топ-10 дешевизны подключения к инженерным сетям
Бурятия вошла в топ-10 дешевизны подключения к инженерным сетям
Общество, 06.09.2023
В него вошли стоимости подключения электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Два жителя Закаменского района Бурятии отпраздновали 90-летие
Два жителя Закаменского района Бурятии отпраздновали 90-летие
Общество, 06.09.2023
Юбилей отметили Пётр Терехов и Ханда Папаева
В 7 городах Иркутской области определят уровень выбросов от автомобилей
В 7 городах Иркутской области определят уровень выбросов от автомобилей
Общество, 06.09.2023
Данные нужны для определения мероприятий по снижению выбросов от автотранспорта
В Бурятии поздравили 99-летнего ветерана
В Бурятии поздравили 99-летнего ветерана
Общество, 06.09.2023
Поздравить с памятной датой пришёл его 100-летний друг
Авторы из Бурятии создали книгу для детей Монголии
Авторы из Бурятии создали книгу для детей Монголии
Общество, 06.09.2023
Она поможет изучить монгольскую письменность
В приграничном районе Бурятии вспомнили победу над милитаристской Японией
В приграничном районе Бурятии вспомнили победу над милитаристской Японией
Общество, 06.09.2023
В Кяхте состоялся круглый стол, посвящённый окончанию Второй мировой войны
В Бурятии распустили слухи о ликвидации скорой в шахтёрском посёлке
В Бурятии распустили слухи о ликвидации скорой в шахтёрском посёлке
Общество, 06.09.2023
Обеспокоенных сельчан заверили, что делать это никто не будет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^