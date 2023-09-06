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Селенга в столице Бурятии становится всё опаснее

Селенга в столице Бурятии становится всё опаснее
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В городе пополнился список запрещённых мест для купания

Качество воды в Селенге в Улан-Удэ не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора. В списке опасных мест теперь – острова Спасский, Комсомольский, а также микрорайоны Стеклозавод и Дивизионный.

Улан-удэнцев призывают не купаться там и даже не отдыхать и на заниматься спортом на берегу Селенги. Лучше не приближаться к ней  и в пригородном селе Сотниково.

В конце июня стало известно, что в пробах воды, взятых из реки, выявили превышение гигиенических нормативов по содержанию обобщённых колиформных бактерий (в 8,6 раз) и кишечной палочки (в 6,8 раза) Речь о месте сброса сточных вод с левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал» в Сотниково. Предприятию тогда поручили провести все необходимые санитарно-эпидемиологические профилактические мероприятия.

А в образцах, отобранных из карьера в микрорайоне Загорск, и вовсе обнаружили яйца аскариды. Качество воды в Уде и в карьере возле микрорайона Тулунжа, кстати, тоже не отвечает требованиям. Это выяснилось на минувшей неделе.

Селенга реки Роспотребнадзор

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