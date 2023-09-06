Скоро на республику обрушится непогода
В ближайшие дни в ряде российских регионов ухудшится погода. На Бурятию и соседнюю Иркутскую область надвигаются ливни, грозы и град. Об этом сообщил ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Приангарье погода будет «нестандартной»: там обещают и жару под 25-27 градусов, и заморозки, и дожди.
- В Бурятии тоже ожидаются опасные метеоявления: сильный дождь, а в горах – ещё и с мокрым снегом, грозы и град, – цитирует Романа Вильфанда издание.
Ветер в республике усилится до 24 метров в секунду, а температура за окном опустится сразу на 8-10 градусов. Такой же прогноз накануне дали бурятские синоптики.
Жителям Бурятии в сентябре пообещали ливни, град и мокрый снег
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