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Жителям Бурятии в сентябре пообещали ливни, град и мокрый снег

Жителям Бурятии в сентябре пообещали ливни, град и мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Скоро на республику обрушится непогода

В ближайшие дни в ряде российских регионов ухудшится погода. На Бурятию и соседнюю Иркутскую область надвигаются ливни, грозы и град. Об этом сообщил ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Приангарье погода будет «нестандартной»: там обещают и жару под 25-27 градусов, и заморозки, и дожди.

- В Бурятии тоже ожидаются опасные метеоявления: сильный дождь, а в горах – ещё и с мокрым снегом, грозы и град, – цитирует Романа Вильфанда издание.

Ветер в республике усилится до 24 метров в секунду, а температура за окном опустится сразу на 8-10 градусов. Такой же прогноз накануне дали бурятские синоптики. 

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