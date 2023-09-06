В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице Бурятии проведут шаманский тайлган



16 сентября в Улан-Удэ состоится осенний тайлган, посвящённый закрытию Небесных врат. Молебен начнётся в 11:00 в религиозном центре шаманов «Тэнгэри».



- После летнего периода, когда начинается угасание природы, Божества вступают в зимний период. Тэнгрины погрузятся в сон, который продлится до следующего пробуждения природы, когда Небесные врата будут открыты вновь, - сообщили в центре.



Перед отправлением в «спячку» шаманы поклонятся божествам с просьбой о защите и благополучном прохождении людьми сурового зимнего периода.



- Всех, кто будет молиться на тайлгане, божества будут видеть во время своего сна, защищая от невзгод и неприятностей, - пояснили в пресс-службе «Тэнгэри».



С собой верующим можно принести белёный чай, сладости, водку, молоко, сливочное масло, два синих хадака, а также списки близких.



Возрастное ограничение: 18+.

