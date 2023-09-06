В столице Бурятии проведут шаманский тайлган
16 сентября в Улан-Удэ состоится осенний тайлган, посвящённый закрытию Небесных врат. Молебен начнётся в 11:00 в религиозном центре шаманов «Тэнгэри».
- После летнего периода, когда начинается угасание природы, Божества вступают в зимний период. Тэнгрины погрузятся в сон, который продлится до следующего пробуждения природы, когда Небесные врата будут открыты вновь, - сообщили в центре.
Перед отправлением в «спячку» шаманы поклонятся божествам с просьбой о защите и благополучном прохождении людьми сурового зимнего периода.
- Всех, кто будет молиться на тайлгане, божества будут видеть во время своего сна, защищая от невзгод и неприятностей, - пояснили в пресс-службе «Тэнгэри».
С собой верующим можно принести белёный чай, сладости, водку, молоко, сливочное масло, два синих хадака, а также списки близких.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ шаманы закроют «Небесные врата»
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