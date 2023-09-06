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В Бурятии у гражданки Монголии изъяли сушёный творог

В Бурятии у гражданки Монголии изъяли сушёный творог
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукцию уничтожат

Гражданке Монголии не дали ввезти в Бурятию 2 кг сушёного творога. Продукт обнаружил госинспектор управления Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки».

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - пояснили в управлении.

На гражданку Монголии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Творог изъят и подлежит уничтожению.
Россельхознадзор

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