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За лето на Ольхоне больше десяти автомобилей попадали в грязевые ловушки

За лето на Ольхоне больше десяти автомобилей попадали в грязевые ловушки
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Инспекторы Прибайкальского нацпарка обратились к автомобилистам

Больше десятка автомобилей попали в «ловушки» природного происхождения из-за неосмотрительности водителей на острове Ольхон в ходе тёплого сезона.

- Не рассчитали свои силы и возможности транспорта туристы Прибайкальского национального парка. И это только на острове Ольхон в ходе тёплого сезона, - свидетельствуют государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Самая частая ошибка – съезд с маршрута, поясняют инспекторы.

В одном случае водитель минивена решил подъехать к урезу воды через пески вблизи деревни Песчанка и едва не остался ночевать на берегу вместе со спутниками. Во втором водитель застрявшего среди лесной чащи кроссовера не смог объяснить, как оказался в грунтовой колее. Он пробыл там всю ночь и ждал помощи до утра.


- Оставлять людей наедине с обстоятельствами нельзя. Мы вынуждены прерывать свою непосредственную работу и вмешиваться в ситуацию. Но порой даже наша техника не способна вытащить застрявшие машины. Приходится привлекать сторонние ресурсы, - говорит государственный инспектор в области охраны окружающей среду ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Минченко. - Зачастую у гостей парка в автомобиле нет даже элементарных ключей или домкрата. Это очень легкомысленно. Хотелось бы обратиться ко всем, кто путешествует на авто: продумывать экипировку, иметь с собой хотя бы базовый набор автомобилиста и выяснять заранее зоны покрытия мобильной связью. И помнить: уход с официального маршрута чреват, ко всему прочему, административным штрафом, так как передвигаться вне официальных дорог по особо охраняемой природной территории нельзя.

Ольхон автомобили

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