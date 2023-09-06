Масштабные соревнования проходят на черноморском побережье
XV всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали накануне в Анапе. Около 5000 спортсменов из более 70 регионов страны разыграют более 3000 медалей по 24 видам боевых искусств и единоборств. Игры продлятся до 19 сентября.
- Команда Бурятии представлена 45 спортсменами по армейскому рукопашному бою, тайскому боксу, тхэквондо ИТФ, джиу-джитсу, грэпплингу и самбо, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Так, сборную республики в тайском боксе будут представлять 9 спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет.
Возрастное ограничение: 6+.
45 спортсменов Бурятии принимают участие в играх боевых искусств
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В него вошли стоимости подключения электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Юбилей отметили Пётр Терехов и Ханда Папаева
Данные нужны для определения мероприятий по снижению выбросов от автотранспорта
Поздравить с памятной датой пришёл его 100-летний друг
Она поможет изучить монгольскую письменность
Его повысят до 3400 куб. м в секунду
В Кяхте состоялся круглый стол, посвящённый окончанию Второй мировой войны
Обеспокоенных сельчан заверили, что делать это никто не будет
Вакцина спрятана в съедобных брикетах
С наступлением осени работы продолжаются
Дмитрий Морохоев трудился на ЛВРЗ
Они тушили пожары в четырёх регионах страны
В соцсетях заявили, что их подсунули младшеклассникам
Ночью в городе может выпасть полмесячной нормы осадков
Там будут ловить беспризорных животных и проверять домашних