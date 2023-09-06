45 спортсменов Бурятии принимают участие в играх боевых искусств

Масштабные соревнования проходят на черноморском побережье



XV всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали накануне в Анапе. Около 5000 спортсменов из более 70 регионов страны разыграют более 3000 медалей по 24 видам боевых искусств и единоборств. Игры продлятся до 19 сентября.



- Команда Бурятии представлена 45 спортсменами по армейскому рукопашному бою, тайскому боксу, тхэквондо ИТФ, джиу-джитсу, грэпплингу и самбо, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Так, сборную республики в тайском боксе будут представлять 9 спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет.



Возрастное ограничение: 6+.