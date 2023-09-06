«Ты землю жрать будешь», - угрожали они перепуганному ребёнку
В соцсетях и телеграм-каналах забили тревогу из-за того, что в улан-удэнской школе №54 подростки отбирают деньги у младшеклассников. Так, на видео, опубликованном в паблике «Жесть Улан-Удэ», запечатлено, как двое старшеклассников издеваются над второклассником.
На кадрах видно, как подростки обыскивают рюкзак плачущего мальчика. При этом угрожают ему: «Тихо! Ты у меня землю жрать будешь».
Ситуацию официально прокомментировали в комитете по образованию. Там сообщили, что видео опубликовали в ученическом чате 5 сентября. Учеников, запечатлённых на видео, уже установили.
- В 18:00 состоялось родительское собрание с участием данных учеников. Сегодня продолжается профилактическая воспитательная работа с учениками участниками конфликта. В 15:00 запланирована беседа с учениками, родителями вместе с инспектором ПДН. Проведено собрание педагогического коллектива по данной ситуации, - пояснили в комитете.
Проверку по поводу произошедшего начала также прокуратура и полиция.
- В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка исполнению органами системы профилактики, администрацией образовательного учреждения законодательства о предупреждении совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной в соцсетях появилось видео избиения мальчика из школы №38 на Кирзаводе; ребёнка побили сверстники. Тогда всех участников конфликта также установили: с детьми и их родителями сотрудники ПНД провели профилактические беседы. Проверку проводила и уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
В Улан-Удэ у младшеклассника вымогали деньги и издевались над ним
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