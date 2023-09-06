В Бурятии поздравили 99-летнего ветерана

Поздравить с памятной датой пришёл его 100-летний друг
В Российской Федерации 3 сентября отмечалась памятная дата – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В Тункинском районе Бурятии по этому поводу земляки поздравили участника Великой Отечественной войны Владимира Артемьевича Имегенова, который защищал восточные рубежи Родины.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, родился Владимир Артемьевич в деревне Малый Бахтай Аларского района Иркутской области. В детстве, оставшись сиротой, воспитывался у бабушки. Окончив 4 класса, выучился на курсах трактористов. С 16 лет стал работать на тракторе в колхозе. В августе 1942 года его призвали в армию. Службу начал в ЗабВО в Чите на станции Антипиха. В 1943 году направлен на службу в Мальту, где служил командиром отделения.
- Уже 9 августа 1945 года, когда начались военные действия с Японией, всю дивизию под командованием маршала Малиновского перебросили в Маньчжурию, - вспоминает годы спустя участник войны. - Шли пешком 1000 км от Дасана до Маньчжурии по жаре, практически без воды. На плечах несли станковые пулемёты в разобранном виде. На рассвете подошли к реке Аргунь, было сильное испарение воды, казалось, что впереди нас море, но оказалось, что это река. По понтонному мосту перешли её, и сразу же пошли в наступление.
Как рассказывает Владимир Артемьевич, Забайкальский первый и второй Приморские фронты взяли кольцо японцев. Сопротивление было яростным. Потери с обеих сторон были большие.
- Я спросил одного военнопленного японца, знавшего русский язык: «Как вы быстро сдались?», а он ответил: «Мы не ожидали, что ваши танки так быстро придут», - рассказывает ветеран.
Демобилизовавшись в 1947 году, солдат Имегенов вернулся в родное село и вновь сел за штурвал трактора. Потом встретил девушку Розу, которая работала у него на тракторе прицепщицей, и женился на ней. Всю долгую трудовую жизнь Владимир Артемьевич и Роза Иннокентьевна прожили в родном городе. И только 11 лет назад переехали жить в Аршан поближе к младшей дочери Вере.
- За мужество и героизм, проявленные во время Великой Отечественной войны, Родина наградила его орденом Отечественной войны II степени, медалью имени Жукова «За доблесть и отвагу», медалью «За Победу над Японией». За долголетний добросовестный труд имеет звание «Ветеран труда», медаль «За освоение целинных залежных земель», ему присвоено почётное звание, «Лучший механизатор Иркутской области», - рассказали в отделе социальной защиты населения по Тункинскому району. – Вместе с представителями администрации, Владимира Артемьевича поздравили его земляки – друг, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Степанович Дёмин, заместитель председателя правительства Республики Бурятия Иван Альхеев, и другие.
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