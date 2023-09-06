На севере Бурятии поздравили долгожительницу

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отпраздновала Зинаида Маслова



В Баунтовском районе Бурятии поздравили с 90-летием юбилеем Зинаиду Филипповну Маслову. Именинница родилась 1 сентября 1933 года.



- Свою трудовую деятельность я начала с самого детства. В годы войны косила сено, пилила дрова. В послевоенные годы пришлось поработать на шахте в Троицке. На пенсию ушла с АО «Ципиканский продснаб», - говорит о себе юбиляр. - Вместе с мужем мы вырастили и воспитали четырёх замечательных детей. У меня пятеро внуков.



Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, в Баунтовском районе в этом году поздравили 7 долгожителей.

