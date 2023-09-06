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На севере Бурятии поздравили долгожительницу

На севере Бурятии поздравили долгожительницу
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отпраздновала Зинаида Маслова

В Баунтовском районе Бурятии поздравили с 90-летием юбилеем Зинаиду Филипповну Маслову. Именинница родилась 1 сентября 1933 года.

- Свою трудовую деятельность я начала с самого детства. В годы войны косила сено, пилила дрова. В послевоенные годы пришлось поработать на шахте в Троицке. На пенсию ушла с АО «Ципиканский продснаб», - говорит о себе юбиляр. - Вместе с мужем мы вырастили и воспитали четырёх замечательных детей. У меня пятеро внуков.

Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, в Баунтовском районе в этом году поздравили 7 долгожителей.
Бурятия долгожитель юбилей Баунтовский район

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