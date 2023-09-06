Они по-прежнему активны
Активность клещей в Бурятии продолжается. По данным управления Роспотребнадзора на 6 сентября, за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 3621 человек, из них порядка 30% - дети.
Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
От клещевого энцефалита привито более 114 тысяч человек, в том числе более 57 тысяч детей.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а)
Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудители клещевых инфекций можно в:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье),
Республиканскую клиническую инфекционную больницу, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
Осень в Бурятии не останавливает клещей
Общество, Фото:
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