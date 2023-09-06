В Улан-Удэ начали подключение домов к горячему водоснабжению

Об этом заявили в мэрии



В Улан-Удэ идут работы по подключению горячего водоснабжения домов Советского и Железнодорожного районов после реконструкции тепломагистрали №3. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэрии.



«Произведено заполнение трубопроводов, начат подогрев воды в системе горячего водоснабжения тепломагистралей №2 и №3. С 5 сентября управляющими организациями Советского и Железнодорожного районов ведётся подключение домов к горячему водоснабжению», - говорится в сообщении администрации города.



В связи с масштабной реконструкцией тепломагистрали №3 жители Советского и Железнодорожного районов в этом году остались без воды на рекордный срок. Её отключили четыре месяц назад, ещё 10 мая. Сперва горячую воду обещали подать 20 июля. Затем сроки продлили до 20 августа. Позже был назван новый срок – до 6 сентября, а недавно формулировка была изменена на «с 6 сентября».



К слову, восстановить асфальт там, где перекопали трубы, обещают ориентировочно до конца октября 2023 года. Сейчас строители приступили к восстановлению нарушенного покрытия на участках улиц Гагарина и Пушкина.

