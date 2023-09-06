06 сентября

05 сентября

Популярное

В Бурятии потушили единственный лесной пожар

В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
С ним боролись лесники и пожарные-десантники

Накануне, 5 сентября, в Бурятии тушили только один лесной пожар – он действовал в Муйском районе. Причиной возгорания, произошедшего 4 сентября, стала сухая гроза.

- Пожар был ликвидирован 5 сентября в 10 утра. На тушении работали шесть человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,40 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 6 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 254 лесных пожара на площади 29 734 га.

Лесники, сотрудники МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 2110 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 769 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 18 млн рублей.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку
В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку
Общество, 06.09.2023
Мужчина получил травму, спиливая кусты облепихи
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Общество, 06.09.2023
С ним боролись лесники и пожарные-десантники
Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам
Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам
Общество, 06.09.2023
Алименты он не выплачивал с 2017 года
В Бурятии один мост едва не снёс другой
В Бурятии один мост едва не снёс другой
Общество, 06.09.2023
Местные жители три дня вылавливали из воды остатки разрушенной переправы
Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах
Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах
Общество, 06.09.2023
Местные жители заявили, что там лопаются стены и протекает потолок 
В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае
В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае
Общество, 06.09.2023
Оказалось, там просто грейдируют дорогу
В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья
В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья
Общество, 06.09.2023
Мероприятие проведут в Еравнинском районе
В Чите годовщину присвоения звания отпразднуют выстрелом из гаубицы
В Чите годовщину присвоения звания отпразднуют выстрелом из гаубицы
Общество, 06.09.2023
Звание «Город трудовой доблести» столица Забайкалья получила в 2021 году
В Бурятии обещают ветреную погоду
В Бурятии обещают ветреную погоду
Общество, 06.09.2023
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^