С ним боролись лесники и пожарные-десантники
Накануне, 5 сентября, в Бурятии тушили только один лесной пожар – он действовал в Муйском районе. Причиной возгорания, произошедшего 4 сентября, стала сухая гроза.
- Пожар был ликвидирован 5 сентября в 10 утра. На тушении работали шесть человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,40 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 6 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 254 лесных пожара на площади 29 734 га.
Лесники, сотрудники МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 2110 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 769 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 18 млн рублей.
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Общество, Фото:
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