У него осталось двое сыновей
В ближайший четверг, 7 сентября, в Заиграевском районе Бурятии простятся с 42-летним Максимом Мордвинцевым, который принимал участие в специальной военной операции. Как сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», 11 августа он приехал на лечение и 4-го сентября скончался.
Бойца проводят в последний путь в посёлке Онохой. Траурный митинг пройдёт у памятника воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Максим Михайлович родился в Онохое 21 февраля 1981 года и учился в местной школе № 1. В 2000-ом ушёл в армию. Служил в ВДВ в Анапе. После армии работал в разных организациях
В сентябре 2022-го Мордвинцев отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. У нашего земляка остались родители, брат и двое сыновей, рассказали в группе «Заиграево-инфо.24/7».
В Бурятии простятся с погибшим участником СВО
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