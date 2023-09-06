Селенга и Уда в столице Бурятии снизились на 6 сантиметров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Реки в Улан-Удэ всё больше убывают



Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают отступать. По данным на 6 сентября, обе опустились ещё на 6 сантиметров – до 129 и 180 соответственно. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см.



Уровень воды в Байкале не меняется третий день подряд – он составляет 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 61 сантиметр. Все остальные вернулись в русла.

