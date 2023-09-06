В Бурятии один мост едва не снёс другой







В администрация сельского поселения «Курумкан» выразили благодарность всем неравнодушным. Мост в местности Гутарка отремонтировали в марте. Тогда в порядок привели сваи и перила.

В Курумканском районе Бурятии от разрушения спасли мост через реку Баргузин в местности Гутарка. На минувшей неделе, 30 августа, к нему с большой водой принесло остатки переправы из посёлка Майский, которую снесло ещё в прошлом году.Местным жителям пришлось развернуть настоящую спасательную операцию, поскольку разрушенное сооружение сносило всё на своём пути. Его целых три дня по частям доставали из реки. Для этого пришлось задействовать пять единиц техники.