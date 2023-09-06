В Бурятии женщина на скутере угодила под колёса автомобиля

Она получила травмы



ДТП произошло утром 5 сентября в Бичуре – на автодороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Как сообщили в ОГИБДД по Бичурскому району, 37-летняя местная жительница ехала на скутере и не уступила дорогу автомобилю ВАЗ 2108, который следовал по главной.



После столкновения женщина получила травмы. Её осмотрели медики. Госпитализация сельчанке не потребовалась. Известно, что ранее она не привлекалась к административной ответственности.



У женщины имеются и водительские права на управление скутером, отмечает «Бичура-инфо.24/7». В её действиях усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.13 КоАП РФ (« Несоблюдение водителем правил приоритета при преодолении перекрёстка»).

