Она получила травмы
ДТП произошло утром 5 сентября в Бичуре – на автодороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Как сообщили в ОГИБДД по Бичурскому району, 37-летняя местная жительница ехала на скутере и не уступила дорогу автомобилю ВАЗ 2108, который следовал по главной.
После столкновения женщина получила травмы. Её осмотрели медики. Госпитализация сельчанке не потребовалась. Известно, что ранее она не привлекалась к административной ответственности.
У женщины имеются и водительские права на управление скутером, отмечает «Бичура-инфо.24/7». В её действиях усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.13 КоАП РФ (« Несоблюдение водителем правил приоритета при преодолении перекрёстка»).
В Бурятии женщина на скутере угодила под колёса автомобиля
Общество, Фото:
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