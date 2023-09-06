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Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах

Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах
Общество,  Фото:Министерство культуры Бурятии
Местные жители заявили, что там лопаются стены и протекает потолок

Ещё в конце августа жители прибайкальского села Нестерово пожаловались на состояние дома культуры, который появился там только в прошлом году. Они заявили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что ДК так и не ввели в эксплуатацию

- Сейчас там стены лопаются и потолок протекает. Как с этим быть? – поинтересовались сельчане.

Тогда же в Минстрое РБ сообщили: управление капстроительства (УКС) Бурятии зафиксировало все недочёты и провело обследование, а подрядной организации выдали предписание об устранении нарушений.

В самом управлении тем временем заявили, что никаких официальных обращений по этому поводу не поступало ни от руководства ДК, ни от властей района. Информацию пообещали уточнить.

- Если она подтвердится, специалисты незамедлительно приступят к решению проблемы, – подчеркнули в УКС.

Там напомнили: изначально строительством занималось ООО «Прогресс». Стартовало оно в сентябре 2020-го и всё это время затягивалось. К концу 2021-го готов был лишь каркас. Кроме этого, в процессе подрядчику указывали на многочисленные нарушения.

Из-за ряда недочётов и затягивания сроков управление капстроительства инициировало включение ООО в реестр недобросовестных поставщиков – в таком случае оно два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных торгах.

В начале 2022-го на объект зашла новая подрядная организация. Ей предстояло сделать облицовку и внутреннюю отделку, подключить здание к инженерным коммуникациям, благоустроить прилегающую территорию и устранить выявленные ранее замечания. С остальными должны разобраться к 11 сентября. «После специалисты проведут итоговую проверку, – добавили в УКС.

В 2019 году прежний дом культуры в Нестерово сгорел дотла. Открытие нового состоялось в июле 2022-го. ДК возвели в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие ДФО». На эти цели выделили 52 с лишним миллиона рублей. В учреждении есть специализированный хореографический и концертный зал на 100 посадочных мест, современная библиотека, кабинет для заведующей, гримёрные и звукооператорская.
дом культуры строительство жалобы

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