Иркутский авиазавод передал самолёт Су-30 Иркутскому суворовскому военному училищу

Оно открылось 1 сентября

Самолет Су-30И-2 установили во дворе нового Иркутского суворовского училища. Он будет каждый день встречать 180 курсантов из 5, 6 и 7 классов, сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Эти подростки в течение нескольких лет будут не только обучаться по обычной школьной программе, но и познавать азы военного дела.

- Мы гордимся тем, что Иркутск стал первым городом в Сибири, где открылось суворовское училище, - рассказал генеральный директор филиала ПАО «Яковлев» Иркутского авиационного завода Александр Вепрев. - Нам особенно приятно, что среди воспитанников училища есть дети сотрудников ИАЗ. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки при поддержке руководства «Яковлева» передали новому учебному заведению испытательный комплект Су-30И-2.

Су-30И-2 – один из первых предшественников высокоманевренного многоцелевого истребителя Су-30МКИ. На нем выполнялись экспериментальные полеты. В разное время боевая машина работала на ИАЗ и в Жуковском, а в 2010 году вернулась на родное предприятие, где после завершения летной эксплуатации самолет продолжил службу на земле в летно-испытательном подразделении. Он стал наземным опытным экземпляром для отработки технологии капитального ремонта.

«Су-30, без сомнения, станет предметом гордости воспитанников и одним из символов учебного заведения», - считают в ОАК.