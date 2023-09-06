06 сентября

05 сентября

Популярное

Иркутский авиазавод передал самолёт Су-30 Иркутскому суворовскому военному училищу

Иркутский авиазавод передал самолёт Су-30 Иркутскому суворовскому военному училищу
Общество, 

Оно открылось 1 сентября

Самолет Су-30И-2 установили во дворе нового Иркутского суворовского училища. Он будет каждый день встречать 180 курсантов из 5, 6 и 7 классов, сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Эти подростки в течение нескольких лет будут не только обучаться по обычной школьной программе, но и познавать азы военного дела.

- Мы гордимся тем, что Иркутск стал первым городом в Сибири, где открылось суворовское училище, - рассказал генеральный директор филиала ПАО «Яковлев» Иркутского авиационного завода Александр Вепрев. - Нам особенно приятно, что среди воспитанников училища есть дети сотрудников ИАЗ. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки при поддержке руководства «Яковлева» передали новому учебному заведению испытательный комплект Су-30И-2.

Су-30И-2 – один из первых предшественников высокоманевренного многоцелевого истребителя Су-30МКИ. На нем выполнялись экспериментальные полеты. В разное время боевая машина работала на ИАЗ и в Жуковском, а в 2010 году вернулась на родное предприятие, где после завершения летной эксплуатации самолет продолжил службу на земле в летно-испытательном подразделении. Он стал наземным опытным экземпляром для отработки технологии капитального ремонта.

«Су-30, без сомнения, станет предметом гордости воспитанников и одним из символов учебного заведения», - считают в ОАК.
авиация Иркутск дети военные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку
В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку
Общество, 06.09.2023
Мужчина получил травму, спиливая кусты облепихи
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Общество, 06.09.2023
С ним боролись лесники и пожарные-десантники
Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам
Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам
Общество, 06.09.2023
Алименты он не выплачивал с 2017 года
В Бурятии один мост едва не снёс другой
В Бурятии один мост едва не снёс другой
Общество, 06.09.2023
Местные жители три дня вылавливали из воды остатки разрушенной переправы
Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах
Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах
Общество, 06.09.2023
Местные жители заявили, что там лопаются стены и протекает потолок 
В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае
В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае
Общество, 06.09.2023
Оказалось, там просто грейдируют дорогу
В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья
В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья
Общество, 06.09.2023
Мероприятие проведут в Еравнинском районе
В Чите годовщину присвоения звания отпразднуют выстрелом из гаубицы
В Чите годовщину присвоения звания отпразднуют выстрелом из гаубицы
Общество, 06.09.2023
Звание «Город трудовой доблести» столица Забайкалья получила в 2021 году
В Бурятии обещают ветреную погоду
В Бурятии обещают ветреную погоду
Общество, 06.09.2023
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^