В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае

Оказалось, там просто грейдируют дорогу
Жителей прибрежного Кабанского района обеспокоили работы на горе Мамай. Они поинтересовались в группе «Кабанск-инфо.24/7», что за строительство там сейчас ведётся.
Как выяснилось, на Мамае просто грейдируют дорогу.
- В этой местности высокая туристическая нагрузка и поэтому существует риск возникновения лесных пожаров, – пояснили в Бабушкинском лесничестве. – Сейчас там проводятся мероприятия в рамках противопожарного обустройства лесов.
Речь о грейдировании и планировке существующей лесной дороги. «Никаких других мероприятий не запланировано», – добавили в лесничестве.
Гора Мамай находится на границе Бурятии и соседней Иркутской области. Зимой это популярное место у райдеров со всей страны.
Оказалось, там просто грейдируют дорогу
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