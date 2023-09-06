В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае





Гора Мамай находится на границе Бурятии и соседней Иркутской области. Зимой это популярное место у райдеров со всей страны.

Жителей прибрежного Кабанского района обеспокоили работы на горе Мамай. Они поинтересовались в группе «Кабанск-инфо.24/7», что за строительство там сейчас ведётся.Как выяснилось, на Мамае просто грейдируют дорогу.- В этой местности высокая туристическая нагрузка и поэтому существует риск возникновения лесных пожаров, – пояснили в Бабушкинском лесничестве. – Сейчас там проводятся мероприятия в рамках противопожарного обустройства лесов.Речь о грейдировании и планировке существующей лесной дороги. «Никаких других мероприятий не запланировано», – добавили в лесничестве.