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В Бурятии обещают ветреную погоду

В Бурятии обещают ветреную погоду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами туманы

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +17,+22.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.
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