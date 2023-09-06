Утром местами туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.
В Бурятии обещают ветреную погоду
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Общество, 06.09.2023
Утром местами туманы
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