Михаил Асташов выиграл 4 медали соревнований
Две золотые медали чемпионата России по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал заслуженный мастер спорта России из Бурятии Михаил Асташов. Одну – в классе «С1-С3» в гонке на 1000 метров, вторую – в классе «С1-С2» в гонке на 3000 метров.
- Результат Михаила значительно выше результата спортсмена, достигшего высшей ступени пьедестала чемпионата мира, который прошёл в начале августа в Великобритании, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
Кроме наград высшего достоинства, арсенал Михаила пополнился ещё двумя медалями: серебряной в групповой эстафете 3 по 750 метров и бронзовой в групповой скреч-гонке 60 кругов на 16 км.
Чемпионат проходил в конце августа в северной столице России. Всего борьбу за медали вели около 80 спортсменов из 13 регионов страны.
Спортсмен из Бурятии стал мультимедалистом чемпионата России
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