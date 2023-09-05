Спортсмен из Бурятии стал мультимедалистом чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Михаил Асташов выиграл 4 медали соревнований



Две золотые медали чемпионата России по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал заслуженный мастер спорта России из Бурятии Михаил Асташов. Одну – в классе «С1-С3» в гонке на 1000 метров, вторую – в классе «С1-С2» в гонке на 3000 метров.



- Результат Михаила значительно выше результата спортсмена, достигшего высшей ступени пьедестала чемпионата мира, который прошёл в начале августа в Великобритании, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Кроме наград высшего достоинства, арсенал Михаила пополнился ещё двумя медалями: серебряной в групповой эстафете 3 по 750 метров и бронзовой в групповой скреч-гонке 60 кругов на 16 км.



Чемпионат проходил в конце августа в северной столице России. Всего борьбу за медали вели около 80 спортсменов из 13 регионов страны.

